Morawiecki: Atak hakerski był inspirowany na Kremlu

- Nie zamierzam wpisywać się w scenariusze pisane gdzieś na Kremlu najprawdopodobniej czy, według wiedzy, którą pozyskałem od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest to rzeczywiście atak kierowany, można powiedzieć, w szerokim rozumieniu z terenu Federacji Rosyjskiej, i wszyscy powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę - powiedział premier.

Premier mówił, że w 2012 r. domena premier.gov.pl została przejęta przez hakerów. - Niestety, takie ataki się zdarzają. Dzisiaj jest to bardzo niedobry atak na Polskę, atak, który dezintegruje społeczeństwo - ocenił.

- Właśnie dlatego apeluję, żebyśmy nie ulegali tej prowokacji - oświadczył.



Szef rządu zaznaczył, że należy zastanowić się, o co chodzi "twórcom tego ataku". - Chodzi im właśnie o to, żebyśmy się zajmowali tego typu pseudoinformacjami, które do nas docierają, fake newsami bardzo często i podgrzewanymi informacjami, które mają charakter przemieszany - czasami prawdziwy, czasami fałszywy - powiedział.

- A my chcemy zajmować się rządzeniem, "Polskim Ładem" (PiS), a nie odciąganiem uwagi polskich urzędników, polskich polityków od rządzenia - zadeklarował premier.

- Dziś dajmy pracować służbom, identyfikować dowody, zbierać te dowody, wyjaśniać bardzo dokładnie, zabezpieczać również bardzo wiele skrzynek, które padły ofiarą ataku hakerskiego z zewnątrz, niestety właśnie inspirowanego na Kremlu - oświadczył Mateusz Morawiecki.