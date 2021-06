Szef NIK Marian Banaś wydał oświadczenie. Atakuje Kamińskiego i Ziobrę

Marian Banaś napisał, że "ze względu na sytuację i okoliczności, w jakich się w tej chwili znajduje" zdecydował się na złożenia oficjalnego oświadczenia.

"Od niemal dwóch lat zespół funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokuratury zbiera dowody na popełnienie przeze mnie rzekomych przestępstw, o których tak chętnie informuje się i szeroko komentuje w mediach" - napisał prezes NIK.

Dodał, że szykanowani są jego bliscy, dzieci, żona, synowa i wnuki. "Moi byli współpracownicy, znajomi oraz ich firmy są obiektem przeszukań przez funkcjonariuszy CBA" - wymienia.

Banaś przypomniał, że "niemal dwa lata temu Minister SWiA Mariusz Kamiński osobiście poinformował opinię publiczną, że jest w posiadaniu materiałów, które w niezbity sposób dowodzą, iż popełniłem przestępstwo"

"To już prawie dwa lata odkąd Mariusz Kamiński skierował przeciwko mnie zawiadomienie do prokuratury regionalnej w Białymstoku" - dodaje.

Szef NIK podkreśla, że od tamtej pory nie został przesłuchany ani w charakterze świadka, ani w charakterze podejrzanego.

"Pytam więc czemu służy to postępowanie, czy chodzi o rzetelne wyjaśnienie sprawy czy bardziej o gnębienie mnie i mojej rodziny? W mojej ocenie jest to forma szantażu mającego na celu zmuszenie mnie do ustąpienia ze stanowiska Prezesa Najwyższej Izby Kontroli" - uważa szef NIK.