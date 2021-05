Prof. Chwedoruk: Opozycja nieprzygotowana do wyborów

Prof. Chwedoruk analizował sytuację i relacje między partiami opozycyjnymi.

- Głównym wyzwaniem opozycji w najbliższych miesiącach będzie ułożenie relacji między poszczególnymi partiami politycznymi. Na to nakładać się będzie także problem trudnej sytuacji wewnątrz największej partii opozycyjnej. Sondaż IBRiS opublikowany w „Rzeczpospolitej” w poniedziałek pokazuje także, że Polską może rządzić zarówno koalicja, której podstawą będzie PiS, jak i koalicja partii liberalnych, ewentualnie z partią lewicową. To z kolei dowodzi tego, że można zmieniać nazwy partii, ale tak naprawdę, w dobie pogłębionych podziałów socjopolitycznych wciąż - od 2005 roku - dominują te same dwa obozy – ocenił politolog.