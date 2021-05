Przyszłość Śląska już bez węgla

Górnicy zgodzili się na zamknięcie kopalń do 2049 r. Cena za to jest niezwykle kosztowna. Jak ujawniło miesiąc temu Radio Zet pierwszy rozdział dotyczy mechanizmu dopłat do likwidowanej branży,w tym dopłat do redukcji wydobycia, wsparcia finansowego zlikwidowanych kopalń i system podwyżek płac dla górników do końca górnictwa. Drugi rozdział dotyczy gwarancji rządu do czystych inwestycji węglowych - inwestycje w nie mają się rozpocząć do połowy 2022 roku, by zostały oddane do użytku do 2029 roku.

Rząd dał górnikom gwarancje zatrudnienia do emerytury, dla młodszych z likwidowanych kopalń alokację do tych, które jeszcze będą działać. Każdy kto zechce odejść z kopalni może liczyć na jednorazową odprawę w wysokości 120 tysięcy złotych netto. „Wszystkie te rozwiązania mają za zadanie zagwarantowanie stabilizacji na śląskim rynku pracy” - podkreśla Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Sasin podkreślał, że ta umowa to konsensus, dlatego jest dobra. ”Ramy, które tworzy unijna polityka Zielonego Ładu nie pozostawiają nam innego wyjścia, jak iść w kierunku innych źródeł wytwarzania energii niż węgiel kamienny i węgiel brunatny" - mówił do związkowców.