Fałszywe doniesienia o zamiarze samobójczym syna prezesa NIK

"Nikt mnie nie zamordował. To ja postanowiłem pożegnać się ze światem" - brzmiał fragment wiadomości.

Według Onetu, w czwartek rano policjanci rozmawiali w Krakowie z żoną Mariana Banasia, odwiedzili też podwarszawski dom Jakuba Banasia i rozmawiali z synem prezesa NIK.

W oświadczeniu przesłanym Onetowi Jakub Banaś zaprzeczył, by to on był nadawcą maila. Syn prezesa NIK dodał, że nie uważa wizyty policji w mieszkaniu swoich rodziców za przypadkową, "zwłaszcza w kontekście planowanej na dziś konferencji prasowej prezesa NIK Mariana Banasia".

Dziś o godz. 10 Marian Banaś ma zaprezentować raport NIK dotyczący tzw. wyborów kopertowych, czyli wyborów prezydenckich, które w formie korespondencyjnej miały odbyć się 10 maja (ostatecznie do tego nie doszło). Według mediów, które podawały, że zapoznały się z pełną wersją raportu, dokument jest "druzgocący dla rządzących i nie pozostawia suchej nitki na organizacji wyborów kopertowych".

Przed publikacją raportu wicepremier Jacek Sasin oświadczył, że jest przekonany, iż decyzje, które premier Mateusz Morawiecki wydał rok temu w sprawie wyborów były całkowicie zgodne z prawem.