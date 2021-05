Minister: Polski Ład? Ze strony Lewicy słyszę dobre recenzje

- Ale też ma charakter solidarnościowy, wyrównujący różne niesprawiedliwości, zwłaszcza w systemie podatkowym, który był w dużej mierze degresywny i to też chcemy naprawić, bo kierujemy się też taką przesłanką ideową, która wynika z tradycji Solidarności, to ma być solidarnościowa polityka gospodarcza, solidarnościowa polityka społeczna - powiedział wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w rozmowie z Polskim Radiem 24.

Pytany o szczegóły programu zadeklarował, że "do dyskusji jest wszystko". - Każdy z elementów tego programu, tego Polskiego Ładu, który ma charakter zapowiedzi ideowo-programowych, będzie potem przekuwany w ustawy i nad tymi ustawami szczegółowymi będziemy przez najbliższe 2,5 roku dyskutować, wprowadzać je w życie - mówił.

Kiedy zmiany zaczną wchodzić w życie? Jarosław Sellin wyraził opinię, że obóz rządzący utrzyma władzę do mających się odbyć za 2,5 roku wyborów. - Wydaje mi się, że naszą ambicją jest zrealizowanie tych wszystkich elementów programowych przedstawionych w Polskim Ładzie w czasie tego dwuipółrocza. Nie ma co zwlekać - powiedział.

- Kwestie podatkowe to będą kwestie, które raczej będą wchodzić od nowego roku podatkowego - zaznaczył.

- Myślę, że czeka nas bardzo intensywna praca w polskim parlamencie już latem, już jesienią, w związku z ustawami, które będą spływać w celu realizacji Polskiego Ładu - oświadczył Sellin dodając, że "te ustawy są już przygotowane". - To nie jest tak, że my zaprezentowaliśmy ten Polski Ład jako tylko idee. Są już przygotowane do tego ustawy w konkretnych resortach i myślę, że w polskim parlamencie czeka nas bardzo intensywna praca już od lata - stwierdził wiceminister.

Czy w związku z Polskim Ładem w parlamencie rządzący będą szukali poparcia opozycji?

- Liczymy na to i być może tak będzie, że inne środowiska polityczne zechcą nas wesprzeć - powiedział Sellin.

- Słyszę nawet ze strony Lewicy różne dobre recenzje - zaznaczył dodając, że między PiS a Lewicą "w kwestiach społecznych jakąś wspólnotę tutaj znaleźć można".