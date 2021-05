Braun: Nie będzie segregacji sanitarnej w Rzeszowie

- W Rzeszowie nie będzie segregacji sanitarnej, nie będzie dzielenia obywateli na lepszych i gorszych, nie będzie dyskryminacji urzędowej - zadeklarował kandydat na prezydenta Rzeszowa Grzegorz Braun.

Polityk Konfederacji powiedział na konferencji prasowej, że jako poseł i członek komisji obrony narodowego otrzymuje w ostatnich dniach sygnały o "nielegalnych, bo nieformalnych, a zatem pozbawionych podstawy prawnej" naciskach na żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy innych służb mundurowych, pracowników administracji oraz systemów edukacji i ochrony zdrowia dotyczących szczepień przeciw COVID-19. - Sprawy takie jak korzystanie bądź niekorzystanie z jakichkolwiek usług, procedur medycznych, środków, medykamentów, to sprawy, które w naszym kręgu cywilizacyjnym, w kontekście prawnym i obyczajowym zawsze należały do sfery prywatności, zawsze podlegały indywidualnej decyzji pacjenta w nieskrępowanym, niezakłóconym kontakcie z lekarzem - oświadczył. Grzegorz Braun ocenił, że uzależnianie dostępu do rozwoju kariery lub nauki żołnierzom, policjantom, nauczycielom czy lekarzom od tego, czy poddadzą się oni szczepieniu jest bezprawne. - Stanowczo potępiam te praktyki, a jako kandydat na prezydenta Rzeszowa niniejszym uroczyście deklaruję, że do żadnych tego typu praktyk nie dopuszczę, o ile to będzie w mojej mocy, a jeśli zostanę o nich poinformowany dołożę wszelkich starań i podejmę wszelkie możliwe działania, by tego typu praktyki powściągnąć, ukrócić, wyeliminować - oświadczył poseł. Poniżej dalsza część artykułu

"W Rzeszowie nie będzie segregacji sanitarnej" - Tu, w Rzeszowie, nie będzie segregacji sanitarnej, nie będzie dzielenia obywateli na lepszych i gorszych, nie będzie dyskryminacji urzędowej, nie będzie wykluczenia z przestrzeni publicznej ludzi na podstawie takiego barbarzyńskiego kryterium jak korzystanie bądź niekorzystanie z pewnego rodzaju usług medycznych - zaznaczył. Braun mówił, że - abstrahując od kwestii skuteczności szczepionek - na gruncie prawa nie można do przyjmowania ich zmuszać "pod groźbą przetrącenia kariery szkolnej, akademickiej, urzędowej, wojskowej, policyjnej, służbowej". - Jako kandydat na prezydenta miasta stwierdzam: nie na mojej wachcie, nie za mojego urzędowania. Nie będzie tutaj segregacji i nie będzie dyskryminacji ze względu na kryteria, których samo ujawnianie wiąże się z łamaniem tajemnicy lekarskiej, z naruszeniem prawa do prywatności, prawa do niebycia poddawanym eksperymentom medycznym, prawa do normalnego życia. To jest moja wyborcza deklaracja - oświadczył Braun.