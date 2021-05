Kwaśniewski o "Polskim Ładzie" PiS: Lewicowe rozwiązania

Odnosząc się do proponowanych przez PiS zmian w podatkach, które mają oznaczać większe obciążenie najlepiej zarabiających Kwaśniewski - w rozmowie z Onetem - stwierdził, że "metoda zbierania bogatszym jest stara jak świat".

- Nie można przekroczyć pewnych granic, bo ludzie mogą przestać inwestować w Polsce - ostrzegł jednocześnie.

Jednocześnie Kwaśniewski zwrócił uwagę, że na razie nie znamy zbyt wielu konkretnych rozwiązań, jakie mają być zaproponowane w ramach "Polskiego Ładu" PiS. - Na tym etapie podchodzę do Polskiego Ładu jak do dokumentu politycznego, propagandowego, który ma przybliżyć PiS do zwycięstwa wyborczego - ocenił dodając, że ogłoszenie programu "może oznaczać, że wybory mogą być wcześniej".