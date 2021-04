Wybory w Rzeszowie będą przesunięte. Morawiecki: Zaczekajmy jeszcze kilka tygodni

"W opinii Głównego Inspektora Sanitarnego przedterminowe wybory samorządowe należy przełożyć z powodu wciąż nieustabilizowanej sytuacji epidemicznej. Zalecanym rozwiązaniem jest przełożenie wszelkich przedsięwzięć wyborczych na drugą dekadę czerwca 2021 r." - oświadczył w piątek GIS.

W poniedziałek Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie przesunięcia daty przedterminowych wyborów, w tym prezydenckich w Rzeszowie, na 13 czerwca.

We wtorek na konferencji prasowej w sprawie Krajowego Programu Odbudowy szef rządu był pytany, czy wybory lokalne zostaną przesunięte na czerwiec oraz o to, dlaczego głosowanie miałoby zostać przeprowadzone później, skoro wkrótce wprowadzane w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 ograniczenia praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej mają zostać łagodzone.

- Trzeba wyważać tutaj różne racje. Z jednej strony mamy cały czas zagrożenie pandemiczne i ciągle za mało szczepionek, z drugiej strony chcemy powoli - powoli - doprowadzić do tego, żeby niektóre branże, które do tej pory nie mogły funkcjonować, żeby zaczęły wracać w trybie sanitarnym do normalniejszego funkcjonowania. I tak jest również w przypadku wyborów - odparł Morawiecki.