Hołownia o swym szczepieniu: Zachowałem się słusznie

- Apeluję, aby nie ulegać manipulacjom, które przez ostatnie dwa dni bardzo intensywnie siali w sieci i w innych miejscach moi polityczni przeciwnicy, zwłaszcza z jednej partii, zaprzyjaźnionej podobno, ze zjednoczonej opozycji - mówił Hołownia, odnosząc się do komentarzy, że krytykował rząd za chaos ze szczepieniami, a sam, jako 44-latek, na nim skorzystał.

- Zdecydowanie krytykowałem ministra Dworczyka za ten chaos - dodał. - Krytykowałem za to, że tam, moim zdaniem, doszło do jakiegoś poważnego przekłamania. O godz. 8 mówili, że uwolnili poprzedniego wieczora szczepienia dla grupy 40-59, dlatego że jest dużo odmów wśród grup starszych; o godz. 10 (Dworczyk) mówił już, że jest usterka w systemie i będą próbowali to odkręcać - oświadczył Hołownia.

- System wystawia skierowania. Jeżeli chodziłoby o dowolnego czterdziestoparoletniego mężczyznę w Polsce, który otrzymując oficjalne skierowanie nie prosząc o nie, upewnia się, że nie ma możliwości zamiany na inną osobę w tej sytuacji, jedzie i się szczepi, jak zostałoby potraktowane takie zachowanie? - pytał.

- Ale jeśli chodzi o polityka partii, która rośnie w sondażach (...) to rozpętasz każdą burzę pod pozorem, że to sprawa etyczna. To nie jest sprawa etyczna, to jest sprawa polityczna. Uważam, że zachowałem się słusznie. Uważam, że tysiące ludzi, którzy zachowali się w tym czasie jak ja zachowali się właściwie - mówił lider Polski 2050.

- Zachowałem się dokładnie tak, jak doradzałbym każdemu w tej sytuacji, w której znaleźliśmy się. My po prostu zostaliśmy postawieni przed ścianą przez system, który powiedział: albo się szczepicie, albo do widzenia - oświadczył Szymon Hołownia.