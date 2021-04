Czy jesienią czekają nas przedterminowe wybory? Marek Suski odpowiada

- Marszałek Terlecki wypowiedział zdanie dość częste wśród posłów PiS, ponieważ te - często dziwne - zachowania naszych kolegów i koleżanek nie cieszą się uznaniem, ani zrozumieniem, bo tak naprawdę nie wiadomo do końca o co im chodzi - mówił Suski nawiązując do słów wicemarszałka Sejmu, Ryszarda Terleckiego, który mówił, że chętnie pozbyłby się koalicjantów.

- Tak się może zdarzyć, czego nie wykluczamy - mówił Suski dopytywany o to czy jesienią mogą nas czekać przedterminowe wybory. Poseł PiS zwrócił uwagę, że o możliwości takiej mówił Jarosław Kaczyński.

- Gdyby w tej partii (Porozumieniu) dobrze się działo i Jarosław Gowin zarządzałby tą partią tak, by nie dochodziło do napięć, to takiej sytuacji by nie było. My nikogo nie namawialiśmy - przekonywał Suski odnosząc się do zarzutów Gowina, że to PiS stoi za próbą przejęcia kontroli nad partią przez Adama Bielana.