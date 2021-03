Syryjczyk zrezygnował ze startu do Bundestagu. Grożono mu śmiercią Wikimedia Commons, Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0), Cezary p

Syryjski aktywista Tareq Alaows z Partii Zielonych, który przybył do Niemiec jako uchodźca, zrezygnował ze startu w wyborach do Bundestagu po tym, jak on i jego rodzina otrzymali groźby śmierci.