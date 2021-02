Japonia: Partia rządząca zaprasza kobiety. Mają nie mówić ?????????, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

Rządząca Japonią Partia Liberalno-Demokratyczna zaproponowała, by pięć parlamentarzystek brało udział w posiedzeniach kierownictwa partii. Miałyby one status obserwatorów, co oznacza, że nie mogłyby zabierać głosu.