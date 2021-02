Ocasio-Cortez o szturmie na Kapitol: Bałam się o życie

- Nie jesteśmy bezpieczni jeśli dostęp do władzy mają ludzie, gotowi narazić życie innych, jeśli może im to przynieść polityczne punkty - przekonywała.

6 stycznia, przed atakiem na Kapitol, członkowie Kongresu mieli jej radzić, aby "zachowała ostrożność".

W momencie ataku zwolenników Trumpa na siedzibę Kongresu, Ocasio-Cortez - jak wynika z jej relacji - schowała się w łazience w swoim gabinecie "obawiając się o swoje życie".

- Ci, którzy mówią nam, żebyśmy zapomnieli o tym, że to nic wielkiego, że powinniśmy zapomnieć o tym co się stało, albo nawet przeprosić, to osoby, które używają tej samej taktyki co sprawcy innych napaści - mówiła.

- A ja doświadczyłam napaści seksualnej i nie mówiłam o tym wielu ludziom - dodała.

Do szturmu zwolenników Trumpa na Kapitol doszło 6 stycznia, w dniu zatwierdzenia przez Kongres wyboru Joe Bidena na prezydenta. W wyniku szturmu zginęło pięć osób. Izba Reprezentantów, w związku z wydarzeniami z 6 stycznia, postawiła Donalda Trumpa w stan oskarżenia, zarzucając mu podżeganie do aktów przemocy przeciwko władzom USA.