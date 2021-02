Mentzen: Rząd stosuje metodę stalinowskiego prokuratora

Władze przeprowadzają wzmożone kontrole m.in. lokali gastronomicznych, w klubach - jak w Rybniku, Poznaniu czy we Wrocławiu - dochodzi do interwencji policji. Do kontroli zaangażowano m.in. straż pożarną.

- Pół biedy, kiedy te przepisy nie są kontrolowane, ale jeżeli władza chce, to rzeczywiście na każdego przedsiębiorcę coś znajdzie. A to przyjdzie nadzór budowlany, a to sanepid, a to straż pożarna, a to jakaś kontrola z BHP. Na każdego coś da się znaleźć, jeżeli tylko odpowiednio dużo się będzie szukać - ocenił Mentzen, wiceprezes partii KORWiN.

Jego zdaniem obecne władze przyjęły "właśnie tę metodę". - To bardzo zła wiadomość dla przedsiębiorców, ponieważ w starciu z tą bezduszną machiną biurokratyczną niestety są bez szans - stwierdził.

Według Sławomira Mentzena, presja wywierana przez przedsiębiorców na rząd ma sens. - Opór jest tutaj jedyną metodą wpłynięcia na działania tego rządu. Opór rzeczywiście jest rzeczywiście coraz większy - zaznaczył ekonomista dodając, że coraz większa liczba przedsiębiorców "ma dosyć" i otwiera swe firmy, ponieważ stoi przed wyborem - otworzyć się lub zbankrutować. - I rząd musi to widzieć - ocenił.

Członek Rady Liderów Konfederacji mówił też, że z badań wynika, iż większość Polaków popiera otwarcie restauracji i hoteli. - Polska opinia publiczna chciałaby, żeby ten lockdown wreszcie się skończył i mam nadzieję, że rząd to widzi - powiedział.

Odnosząc się do planów rządu Sławomir Mentzen wyraził nadzieję, że "nowy ład", który ma zostać przedstawiony przez premiera Morawieckiego "nie będzie szedł w duchu, żeby podbudowywać duże firmy, spółki Skarbu Państwa, a trochę zapomnieć o polskim małym biznesie".