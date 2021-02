Lichocka o konwencji PO: Totalna opozycja, totalny brak profesjonalizmu

W sobotę przewodniczący i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka i Rafał Trzaskowski zaprezentowali pomysł stworzenia opozycyjnej "koalicji 276". Nazwa odnosi się do liczby głosów, których w Sejmie potrzeba do odrzucenia weta prezydenta. Politycy Lewicy, PSL i ruchu Polska 2050 komentowali, że o takiej propozycji współpracy nie byli wcześniej informowani. Była rzeczniczka SLD Anna-Maria Żukowska zaznaczyła, że Lewica nie udzieliła zgody na wykorzystanie swego logotypu na konwencji PO.

Pytana o pomysł Platformy i sposób jego przeprowadzenia posłanka PiS Joanna Lichocka powiedziała w Polskim Radiu 24, że hasło "koalicja 276" nie zostało odpowiednio zagospodarowane przez PO w mediach społecznościowych. - Profile na Twitterze "Koalicja 276" nie należą do Platformy Obywatelskiej, tylko z tego co czytam do krytyków tego stronnictwa. To pokazuje, że to jest ugrupowanie, które jest naprawdę nieprofesjonalne - oceniła.

- Aż zdumiewa, że partia, która zajmuje jednak całkiem znaczące miejsce na scenie politycznej nie umie w marketing polityczny, nie umie w organizowanie konwencji - dodała.