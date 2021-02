Finał rozmowy RMF z Bortniczukiem: Dziennikarz wyszedł ze studia

Mazurek (jego felietony można czytać co tydzień w "Plusie Minusie") w rozmowie z Bortniczukiem pytał o spór w Porozumieniu. Kiedy polityk - w ocenie dziennikarza - nie odpowiadał na jego pytania, Mazurek dał posłowi Porozumienia 30 sekund na "wygadanie się".

?"To ja już sobie pójdę" - czyli ostatni gasi światło w Porannej #RozmowaRMF ?? @RMF24pl pic.twitter.com/2ZFhZUe4vK

Kiedy jednak po 30 sekundach dziennikarz próbował zadać posłowi kolejne pytania, znów nie uzyskał satysfakcjonującej go odpowiedzi.

- Bardzo państwu dziękuję, to była próba rozmowy z posłem Kamilem Bortniczukiem, który nie pozwala sobie zadać pytania, ale za to chętnie wygłosi monolog. Więc ja państwa zostawiam z Kamilem Bortniczukiem, jeżeli pan poseł będzie chciał jeszcze poopowiadać coś, to damy mu tę szansę - powiedział prowadzący i wyszedł ze studia.

Kamil Bortniczuk skorzystał z danej mu możliwości i jeszcze przez pewien czas słuchacze RMF mogli słuchać jego wystąpienia.