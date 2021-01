Siemoniak o PiS na Dolnym Śląsku: Ośmiornica

"We wtorek późnym wieczorem policjanci wyprowadzili z mieszkania Jacka B., przewodniczącego klubu Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego" - pisze "Gazeta Wrocławska".

Legnicka policja podaje jedynie, że we wtorek doszło do interwencji w jednym z domów w Legnicy, gdzie "36-latek miał stosować przemoc fizyczną i psychiczną wobec członków rodziny". Mężczyzna miał trafić do aresztu. Policja nie ujawnia jego personaliów.

"Gazeta Wrocławska" nieoficjalnie ustaliła, że chodzi o Jacka B.