Emmanuel Macron o USA i porozumieniu klimatycznym: Witamy z powrotem

Jeszcze przed swoim zaprzysiężeniem na prezydenta, Joe Biden zapowiedział, że jedną z jego pierwszych decyzji będzie powrót Stanów Zjednoczonych do porozumienia klimatycznego z Paryża.

Do sprawy odniósł się we wpisie na Twitterze prezydent Francji Emmanuel Macron. „Witamy z powrotem! Z zadowoleniem przyjmuję powrót USA do porozumienia klimatycznego” - czytamy. „Razem możemy sprostać wyzwaniom naszych czasów. Możemy zmienić sytuację klimatyczną, podejmując działania na rzecz naszej planety” - dodał. Macron pogratulował także Bidenowi i Harris. „Najlepsze życzenia w tym najważniejszym dniu dla narodu amerykańskiego! Jesteśmy razem. Będziemy silniejsi, aby stawić czoła wyzwaniom naszych czasów. Silniejsi, by budować naszą przyszłość. Silniejsi, aby chronić naszą planetę. Witamy ponownie w porozumieniu paryskim!” - zaznaczył prezzydent Francji.