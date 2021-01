Włoski rząd upadnie, by mógł powstać nowy?

- Moim celem jest znalezienie porozumienia, które da nam jaśniejszą polityczną perspektywę dla rządu na okres do końca kadencji - miał powiedzieć Conte cytowany przez dziennik "La Repubblica".

Po tym jak w ubiegły wtorek rząd przetrwał głosowanie ws. wotum nieufności w Senacie, Conte zaapelował do parlamentarzystów centrowych i niezależnych, by dołączyli do koalicji rządzącej zapewniając jego mniejszościowemu rządowi większość.