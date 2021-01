Michał Dworczyk: Część opozycji zrobiła z tego teatr polityczny

Zdaniem Dworczyka część polityków opozycji zrobiła sobie z tematu programu szczepień teatr polityczny, co może przełożyć się na wzrost niechęci Polaków do przyjęcia szczepionki.

Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego zaprosił na wtorek do KPRM przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i sił politycznych na "dyskusję merytoryczną ws. programu szczepień".

- Nie powinniśmy w ten sposób działać, dlatego że to może zniechęcać do szczepień Polaków, a nadrzędną sprawą i mam nadzieję, że naszym wspólnym celem jest to, żeby jak najwięcej Polaków zostało zaszczepionych. W związku z tym tego rodzaju działań prowadzić nie powinniśmy - skomentował w rozmowie z TVP Info.

Dworczyk liczy na to, że podczas wtorkowego spotkania w KPRM dojdzie do merytorycznej dyskusji. Nie wykluczył, że pojawią się konstruktywne propozycje, które będzie można wprowadzić.