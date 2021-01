Waszczykowski: W Polsce była próba zamachu stanu

Także to nie jest to samo, co widzieliśmy dwa dni temu, ale podobne próby zaatakowania i opanowania Sejmu były również w Polsce i zmierzały do tego samego – aby doprowadzić do obalenia rządu. Była próba zamachu stanu w Polsce, to jest oczywiste. I to próba sponsorowana przez Donalda Tuska.

Jak to „sponsorowana”? Tusk jest polskim politykiem, byłym premierem RP.

Ale zamiast łagodzić i apelować, że świątynia polskiej demokracji powinna być czysta i niekalana, on podtrzymywał ten ciamajdan.

U nas może dojść do podobnych scen, jak w Waszyngtonie?

Mam nadzieję, że nie.