Andrzej Sośnierz: Wciąż dziwne decyzje

W rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Sośnierz skomentował decyzję o powrocie do szkół uczniów z klas 1-3. – Wszystkie decyzje, które powodują znoszenie obostrzeń są dla mnie pozytywne i dobrze je przyjmuję, ale są one ryzykowne. Epidemia to nie tylko problem medyczny, ale również gospodarczy i społeczny. Kolejne sektory trzeba otwierać rozważnie, ale też nie przesadzając – stwierdził poseł.

Poniżej dalsza część artykułu