Mucha: Zarzuty o brak aktywności PAD to złośliwość

Pytany o prezydencką interwencję minister Mucha stwierdził, że Andrzej Duda "interweniuje w wielu obszarach", a z wicepremierem Gowinem często rozmawia o sprawach, które leżą w jego gestii, np. rozwoju czy technologii.

Czy prezydent będzie szusował w tym sezonie? - To pytanie takie, jak to, czy ja zamierzam wyjść na spacer do lasu w wolnym czasie czy ewentualnie podjąć jakąś inną formę aktywności - odpowiedział Mucha.

Minister komentował także pojawiające się w mediach zarzuty wobec prezydenta o brak aktywności. Mucha te zarzuty odrzuca, nazywając je bezpodstawną złośliwością i zapewnia, że prezydent jest "bardzo aktywny, ma bardzo bogato wypełniony kalendarz – spotkania z premierem, ministrami, konsultacje".

Złośliwość zarzucił Mucha m.in. Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, który prezydenturę Andrzeja Dudy nazwał "bezobjawową".

- Mamy dużo złośliwości. I były prezydent ma prawo do nietrafnych ocen. Wypowiedź prezydenta Kwaśniewskiego jest bardzo nietrafna. Rozumiem, że chciał zabłysnąć medialnie> - ocenił.

Gość Radia ZET zapewnił, że Andrzej Duda jest aktywny w walce z koronawirusem.