Spór o warunkowość. Szef MSZ: Jest podstawa do kompromisu

We wtorek premier Węgier przyleciał do Warszawy, by porozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, prezesem PiS. Tematem rozmów była sprawa sprzeciwu wobec tzw. mechanizmu praworządności.

Polska i Węgry nie zgadzają się na rozporządzenie wprowadzające powiązanie wypłat środków unijnych z kwestią praworządności. Zdaniem premiera Morawieckiego, rozwiązanie to jest arbitralne i może być stosowane z motywacji politycznych. Krytycy rozporządzenia wskazują też na jego niezgodność z traktatami.

- Węgry i Polska myślą o przyszłości Unii Europejskiej - powiedział po rozmowach Orban. - Stanowiska Polski i Węgier w tej chwili całkowicie się pokrywają. Musimy bronić traktatu o Unii Europejskiej, musimy bronić naszych interesów narodowych - zadeklarował.

Czytaj także:

Morawiecki: Być może będzie potrzebny kolejny szczyt UE

- Polska i Węgry wspólnie podtrzymują swoje stanowisko dotyczące konieczności rozdzielenia kwestii związanych z oceną praworządności od kwestii związanej z oceną budżetu unijnego, to znaczy chcemy, aby kryteria, które dotyczą budżetu unijnego, odnosiły się do budżetu unijnego i tylko do niego - oświadczył wieczorem rzecznik rządu Piotr Mueller.

Dowiedz się więcej: Spór o warunkowość. Polska i Węgry podtrzymują swe stanowisko

W Polskim Radiu szef MSZ był pytany o wypowiedź węgierskiego premiera, że Polska i Węgry są blisko zwycięstwa. Zdaniem Zbigniewa Raua słowa te mogą oznaczać, że oba kraje mają takie same zamierzenia negocjacyjne w kwestii stanowiska dot. funduszy unijnych i mechanizmu warunkowości oraz to, że kryterium zwycięstwa jest jedno - "takie, że uda nam się obronić zarówno funkcjonowanie traktatów europejskich, jak i konkluzje Rady Europejskiej z lipca".