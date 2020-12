Johnson: Szkoci zagłosowaliby przeciw niepodległości

- Naród Szkocji, zagłosował w 2014 roku znaczącą większością, by pozostać częścią Wielkiej Brytanii. Wierzę, że była to dobra decyzja i wierzę, że gdyby w przyszłości zadano im to samo pytanie, odpowiedź byłaby taka sama - mówił Johnson w Izbie Gmin.

Jednocześnie Johnson przypomniał, że referendum z 2014 roku było "jedynym takim wydarzeniem na pokolenie".