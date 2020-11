Kołakowski odchodzi z PiS. "Na siłę nie będę nikogo wyciągać" Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en, via Wikimedia Commons

- Trzeba myśleć tylko o tworzeniu dobrego prawa, bo za to nas rozliczają wyborcy - mówi poseł Lech Kołakowski, który odszedł z PiS. W rozmowie z "Rzeczpospolitą" polityk deklaruje, że nie jest zainteresowany przystępowaniem do innych klubów czy koła. Czy ktoś wraz z nim odejdzie z Prawa i Sprawiedliwości? - Na siłę nie będę nikogo wyciągać. To autonomiczna decyzja kolegów - odpowiada.