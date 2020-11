Węgry atakują George'a Clooneya. Aktor skrytykował Viktora Orbana Wikimedia Commons, Domena Publiczna

Węgierski rząd zaatakował aktora George'a Clooneya za to, że skrytykował premiera Viktora Orbana, mówiąc, że jest pełen gniewu i nienawiści. - Nikt nie powinien traktować go jak politycznej wyroczni. Ma ludzi szepczących mu do uszu - stwierdził węgierski wiceminister spraw zagranicznych.