Hillary Clinton kandydatką na ambasador USA przy ONZ?

Zwolennicy takiego wyboru uważają, że „podkreśliłoby to wagę tego stanowiska w strukturach administracji”. Zaznaczono także, że organizacja znacznie by zyskała i mogła stać się bardziej prestiżowa ze względu na to, że ”globalna współpraca i rola Stanów Zjednoczonych na arenie światowej się kurczy".

Informacje te nie są oficjalne. Doniesienia zdementował Nick Merrill, rzecznik Clinton. - To bezpodstawne brednie - powiedział w rozmowie z portalem Politico.

„Washington Post” informuje także, że trwają dyskusje na temat obsadzenia zespoły najważniejszych doradców prezydenta-elekta. W tym kontekście pojawiły się nazwiska byłego szefa sztabu Bidena, Steve’a Richettiego, byłego senatora Delaware Teda Kaufmana oraz byłego doradcy wiceprezydenta Mike’a Donilona.