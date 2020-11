Maseczki w Sejmie. Braun wyrzucony, Kaczyński nie. Kulesza: Równi i równiejsi

W środę w związku z planowanym przez Strajk Kobiet protestem okolice Sejmu były zabezpieczane przez policjantów i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Ustawiono barierki, ul. Wiejska była wyłączona z ruchu, dojścia do parlamentu odcięły kordony policji.

W Sejmie premier Mateusz Morawiecki zabrał głos w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy. - Praworządność jest dzisiaj stosowana w Unii Europejskiej jako swego rodzaju straszak i jest stosowana w sposób odwrotny do zawartości tej definicji - przekonywał.

Później stanowiska przedstawiali reprezentanci klubów. W imieniu koła Konfederacji głos chciał zabrać poseł Grzegorz Braun.

Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty (Lewica) wyłączył posłowi Konfederacji mikrofon. - Proszę założyć maskę. Jeżeli pan nie założy maski, nie będzie pan miał głosu - oświadczył. Grzegorz Braun nie założył maseczki ochronnej. Wicemarszałek Czarzasty wykluczył posła Konfederacji z posiedzenia Sejmu i nakazał mu opuszczenie sali posiedzeń.

Później, gdy obrady prowadziła marszałek Elżbieta Witek (PiS), głos zabrał szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Odniósł się do incydentu, do którego doszło przed Sejmem, gdy - jak wynika z relacji wicemarszałka Ryszarda Terleckiego - Włodzimierz Czarzasty próbował przedostać się przez policyjny kordon. Gawkowski powiedział, że policja zatrzymała i pobiła Czarzastego, wnioskował o przerwę, a do marszałek zwrócił się o zareagowanie na incydent. Marszałek odparła, że przekaże prowadzenie obrad innej osobie.

Tuż po tym, jak Elżbieta Witek ogłosiła przerwę, na mównicę wszedł prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zdjął maseczkę i przemawiał z odsłoniętymi ustami i nosem. Odnosząc się do trwających w Polsce protestów powiedział pod adresem posłów opozycji: Wszystkie te demonstracje kosztowały już życie wielu osób. Macie krew na rękach, łamiecie artykuł 165.

- Nie powinno was być w tej izbie. Dopuściliście się zbrodni - dodał wicepremier.