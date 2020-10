Sejm: opozycja też winna pandemii. Mińsk: wszyscy już marzą o wolności

- Z punktu widzenia Zjednoczonej Prawicy, lista winnych dramatycznej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa dziś powiększyła się o opozycję – to komentarz Michała Szułdrzyńskiego do przesunięcia o jeden dzień obrad sejmu. Posłowie mieli się dziś zająć się projektem ustawy dotyczącym przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z Covid-19. Propozycje zmian trafiły do izby wczoraj późnym popołudniem. Opozycja chciała jednak więcej czasu na analizę projektu i wygrała głosowanie dotyczące przerwy w obradach Sejmu. Tymczasem w Polsce z kolejną wizytą jest Swietłana Cichanouska. - To pokazuje jak ważna jest Warszawa dla demokratycznej opozycji na Białorusi. A tam determinacja jest ogromna. O wolności rozmawiają już wszyscy - mówi Rusłan Szoszyn. Cichanouska zapowiedziała, że ogłosi ogólnokrajowy strajk, jeżeli do 25 października włącznie Alaksandr Łukaszenka nie ustąpi.