Środa w Sejmie: dzień, który powinien wydarzyć się pół roku temu Fot. Jerzy Dudek/Fotorzepa oraz materiały prasowe

Sejm zaczął pracę nad projektem ustawy dotyczącym przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z covid-19. Karolina Kowalska przestrzega: "Nie wiadomo co ostatecznie znajdzie się w tej ustawie". Premier apeluje o solidarne działanie, a opozycja wypomina zmarnowanie czasu przez rząd. Bogusław Chrabota komentuje: "rządzący popełniali błędy, ale niech rozliczą je wyborcy". Posłowie mają też głosować nad kandydaturą Zuzanny Rudzińskiej – Bluszcz na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. - Oby udało się kandydatce wejść w ogóle do Sejmu – to obserwacja Wojciecha Tumidalskiego.