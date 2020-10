Premier apeluje o powstrzymanie się od demonstrowania

- Mam apel do wszystkich protestujących - niech ten gniew skupia się na mnie, na politykach, niech dotyka mnie, ale niech nie dotyka tych, których za dwa tygodnie może dotknąć; bo państwo protestujący zetkną się z jakimiś osobami starszymi i to może owocować dramatycznymi skutkami - oświadczył premier Mateusz Morawiecki, ze względu na epidemię prosząc o odwołanie piątkowych protestów związanych z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. - Bardzo gorąco apeluję o to, żeby powstrzymać się od demonstrowania, powstrzymać się od spotykania się - mówił.

Na konferencji prasowej na terenie szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w przyszłym tygodniu w Polsce będzie ok. 31-32 tys. łóżek dla pacjentów z COVID-19. W czwartek miejsc dla osób hospitalizowanych po zakażeniu nowym koronawirusem SARS-CoV-2, jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, było 22 467, z czego 14 631 zajętych. Szef rządu odniósł się także do protestów trwających w kraju po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Zaznaczył, że chodzi o jeden z najbardziej kluczowych tematów światopoglądowych. - To jest sprawa niezwykle ważna, która na pewno wymaga dyskusji, debaty publicznej, debaty społecznej. Ale też dziś przede wszystkim w całym społeczeństwie, w całym państwie polskim mamy do czynienia z ogromnym wyzwaniem. Tym wyzwaniem jest epidemia koronawirusa - powiedział. Koronawirus w Polsce - najnowsze informacje:

530 wolnych respiratorów pozostało dla pacjentów z COVID-19

301 osób zakażonych SARS-CoV-2 zmarło w ciągu doby. 20 156 nowych zakażeń koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia: Lockdown możliwy w krótkim czasie Mateusz Morawiecki zaznaczył, że wiosną zakażeń i zgonów było wielokrotnie mniej niż obecnie, a jednocześnie "wszyscy zachowywaliśmy się w sposób bardzo zdyscyplinowany". - Dzisiaj tej dyscypliny nie utrzymujemy i na skutek tego tworzą się nowe, dodatkowe ryzyka rozprzestrzeniania wirusa - dodał. - Dlatego mam apel do wszystkich protestujących - niech ten gniew, niech ta niechęć skupia się na mnie, skupia się na politykach, niech dotyka mnie, ale niech nie dotyka tych, których za dwa tygodnie może dotknąć; bo państwo protestujący zetkną się z jakimiś osobami starszymi, w autobusie, w domu, na spotkaniu, i to może owocować dramatycznymi skutkami - oświadczył premier. Wyrażając "ogromną prośbę" zwrócił się o takie przeprowadzenie sporów światopoglądowych, "żeby nie tworzyć dodatkowego zagrożenia zgonów zwłaszcza dla osób starszych, dla naszych mam i ojców". - To mój bardzo gorący apel - podkreślił. Poniżej dalsza część artykułu

"O to bardzo gorąco proszę ze względu na epidemię" Dopytywany, czy będzie namawiał do odwołania piątkowych protestów, premier odparł: - Tak, ja oczywiście o to bardzo gorąco proszę ze względu na epidemię, ze względu na COVID, COVID i jeszcze raz COVID, ponieważ to jest zagrożenie dla życia zwłaszcza naszych seniorów, ale nie tylko, przecież umierają również ludzie młodsi. Szef rządu dodał, że spotkanie z osobą zakażoną to dla seniora zagrożenie dla życia. - A więc chrońmy naszych seniorów i to jest mój przede wszystkim apel, chrońmy nasze społeczeństwo, chrońmy nasze mamy, ojców, dziadków po to, żeby oni mogli żyć, żeby mogli z nami tę dyskusję publiczną prowadzić - mówił Morawiecki. Podkreślił, że z doświadczeń innych państw, m.in. Stanów Zjednoczonych, wynika, że podczas spotkań dużych grup ludzi dochodzi statystycznie do dużej liczby zakażeń, które objawiają się po 10-14 dniach. - W przyszłym tygodniu możemy mieć do czynienia z bardzo dużą liczbą zakażeń i - w związku z tym - z zagrożeniem dla życia zwłaszcza osób starszych - zaznaczył.