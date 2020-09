Obywatel Szwecji nominowany na nowego premiera Somalii

W 2000 roku uzyskał tytuł magistra w dziedzinie technologii środowiskowych i zrównoważonej infrastruktury na Królewskim Instytucie Technologicznym w Sztokholmie. Ostatnio pracował dla Międzynarodowej Organizacji Pracy w Nairobi w Kenii.

Nominację Roble'a ogłosił w piątek prezydent Mohamed Abdullahi Mohamed. Abdinur Mohamed, zastępca szefa sztabu prezydenta, opublikował w piątek na Twitterze zdjęcie nowego premiera.

Congrats to our newly appointed Prime Minister H.E Mohamed Hussein Roble. I am sure you’ll serve our country with distinction. Wishing you a successful tenure. pic.twitter.com/Lthr5LteSh