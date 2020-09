Tusk: Kaczyński straszy, nie odważy się na wybory

- Bardzo szczerze - i to jest myślę też dobra rada pod adresem również opozycji: kiedy twój przeciwnik zaczyna robić błędy, to mu nie przeszkadzaj, nie wtrącaj się - powiedział były premier zastrzegając, że jest "jednym z ostatnich, który dzisiaj chciałby politycznie radzić tej ekipie".

Stwierdził także, że Jarosław Kaczyński "nie pierwszy raz sam wytwarza problemy, później stara się je rozwiązywać", co, zdaniem Tuska, "często prowadzi do jeszcze większych kłopotów".

Pytany, czy emocje mogą być przyczyną tarć w Zjednoczonej Prawicy były premier mówił, że trudno powiedzieć. - Znając Kaczyńskiego mogę powiedzieć, że on organicznie nie jest w stanie znieść konkurencji czy nieposłuszeństwa we własnych szeregach. Dla niego partnerstwo było zawsze, szczególnie w jego własnym obozie, czystą fikcją czy sloganem, więc on na pewno jest wściekły, że dzisiaj ktoś w sposób tak demonstracyjny stawia mu opór. On to zawsze traktował jako coś bardzo upokarzającego - dodał.

W rozmowie z TVN24 Donald Tusk przypomniał także przegrane przez PiS przedterminowe wybory parlamentarne z 2007 r. - Mam wrażenie, że Kaczyński dobrze pamięta tę przegraną i utratę władzy, właściwie zupełnie niepotrzebnie, biorąc pod uwagę, to co miał w ręku, tak jak dzisiaj ma w ręku prawie wszystko. Więc ryzykowanie tego wydaje się irracjonalne - stwierdził.

Były szef rządu dodał, iż nie sądzi, by prezes PiS chciał powtórzyć "eksperyment polityczny, jakim byłyby wcześniejsze wybory. - Sądzę, że Jarosław Kaczyński straszy swoich kontrahentów politycznych, przede wszystkim Zbigniewa Ziobrę. Jestem prawie pewien, że nie odważy się rozpisać wcześniejszych wyborów - ocenił Donald Tusk.