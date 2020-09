Czy Johnson pojechał do Włoch ochrzcić syna? Jest dementi

"La Repubblica" napisała, że Johnson był we wrześniu w Perugii, powołując się na osoby pracujące na tamtejszym lotnisku. Premier miał pojechać do Włoch, aby ochrzcić swojego syna.

- Premier nie podróżował do Włoch w ostatnich miesiącach. Każdy, kto publikuje doniesienia na ten temat powtarza kłamstwo - podkreślił rzecznik brytyjskiego premiera.

Przed oświadczeniem rzecznika w tej sprawie również sekretarz transportu w brytyjskim rządzie, Grant Shapps oświadczył, że doniesienia włoskiego dziennika nie są zgodne z rzeczywistością.

- Z tego co wiem, to całkowita nieprawda. Dwa razy sprawdzałem to dziś rano - mówił.

Wielka Brytania mierzy się obecnie z nawrotem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Swoboda podróżowania z i do Wielkiej Brytanii jest w związku z tym ograniczona.