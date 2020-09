Wicerzecznik PiS: Od Solidarnej Polski oczekiwalibyśmy lojalności

- Ale to nie jest kwestia tylko tej ustawy, to nie jest kwestia najważniejsza. Problemy były już wcześniej - mówił.

- Jeżeli premier jedzie na szczyt unijny, a współpracownicy ministra Ziobro łajają go na Twitterze w sposób dość obcesowy albo formułują swoje nawet nie oczekiwania, tylko żądania wobec niego... Później mieliśmy sytuację z odwołaniem łódzkiego kuratora, gdzie został na PiS przypuszczony atak, jakoby to była decyzja nieoparta na merytorycznych przesłankach - i to tylko przykłady z niedalekiej przeszłości. Problem koalicyjny narastał - powiedział rzecznik.

Pytany, kiedy ogłoszone zostaną decyzje w sprawie losu koalicji Fogiel odparł: - Będziemy się starali nie przedłużać.

Wyraził nadzieję, że efekty rozmów będą znane do końca tygodnia.

Większość posłów Porozumienia wstrzymała się od głosu podczas głosowania tzw. "Piątki dla zwierząt". Wicerzenik PiS powiedział w tym kontekście, że o partii Jarosława Gowina "nikt nie zapomina". - Ale fakty są takie, że dzisiaj to nie Porozumienie jest głównym winnym, głównym sprawcą zamieszania - dodał zaznaczając, że w ramach Zjednoczonej Prawicy współpraca układa się gorzej jeśli chodzi o Solidarną Polskę.

- W dużo jaśniejszych barwach rysuje się w tym momencie współpraca z Porozumieniem. Jeśli chodzi o Solidarną Polskę, to droga jest wyboista - stwierdził poseł.

Pytany o los zawieszonych w prawach członków partii posłów PiS powiedział, że statutowa procedura partyjna w tej sprawie może potrwać kilka tygodni. - Co nagle, to po diable - powiedział Radosław Fogiel.