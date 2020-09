Tadeusz Cymański: Koalicja przetrwa. Nie takie rzeczy się działy

Zapytany o to, czy gdyby był na miejscu Zbigniewa Ziobry, cofnąłby się o krok, Cymański powiedział, że ”to nie jest tak, że my stoją absolutnie twardo". - Swoje miejsce znamy, ale chcemy uszanowania naszej autonomii, prawa do własnych poglądów. W sprawach programowych dochowaliśmy lojalności - zaznaczył.

Polityk podkreślił również, że rozpad Zjednoczonej Prawicy "byłby skrajną nieodpowiedzialnością teraz z takich czy innych powodów". - To trzeba w rodzinie wyjaśnić. Ja też nie wiem z jakich powodów. To byłoby dziwne, żeby z powodów ustawy - ocenił polityk, zapytany o to, czy rzeczywiście przyczyną rozłamu w koalicji jest tylko brak poparcia dla ustaw PiS. - Talerze latają, jest kłótnia główna w kuchni, sąsiedzi coś tam słyszą, ale myślę, że to jest do załatwienia. Były trudniejsze koalicje, nie takie rzeczy się działy. Myślę, że koalicja przetrwa. Wyrażam taką nadzieję, a nawet przekonanie - ocenił