Emmanuel Macron: Zrobię wszystko, aby wesprzeć naród białoruski

Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił po spotkaniu z przywódczynią białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską w Wilnie, że „bardzo szanuje jej zaangażowanie”. - My, Europejczycy, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc i pośredniczyć, aby zaangażować do mediacji OBWE i doprowadzić do postępu - powiedział.

W rozmowie z dziennikarzami Cichanouska powiedziała natomiast, że francuski prezydent obiecał, że „zrobi wszystko, aby pomóc w negocjacjach podczas kryzysu politycznego na Białorusi, i aby pomóc uwolnić wszystkich więźniów politycznych”. Jednocześnie poinformowała również, że przyjęła zaproszenie do wystąpienia we francuskim parlamencie.