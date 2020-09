Łukasz Szumowski nie planuje złożyć mandatu

Przed niespełna miesiącem Łukasz Szumowski złożył rezygnację z funkcji ministra zdrowia. Na czele resortu zastąpił go dotychczasowy prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski. - Uważam, że to świetny wybór - ocenił Szumowski w RMF FM dodając, że nowy minister jest fachowcem, który ma ogromne doświadczenie w ochronie zdrowia.

Niedawno w mediach głośno było o morskich wakacjach Szumowskiego. Poseł nie zgodził się, by nazywać go "celebrytą". - To określenie, które na pewno do mnie nie pasuje. Nie ta waga, nie ten wiek - powiedział były minister.

- Spędziłem na morzu ok. dziesięciu dni z jedną osobą. Wydawało mi się, że trochę prywatności będzie można uzyskać żeglując po oceanie, a okazuje się, że nawet tam niestety ktoś robi zdjęcia, co nie jest przyjemne - dodał. Ocenił, że jego wakacje były udane.

- Spędziliśmy ponad sto godzin żeglując. Na ląd zeszliśmy tylko raz i to na wysepkę, na której - z tego co wiem - nie było ani jednego przypadku koronawirusa. Byliśmy we dwóch, więc było bezpiecznie - relacjonował.