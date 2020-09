Czabański: Hodowla zwierząt na futra jest patologią

- Proponowałbym skoncentrować się na tym, żeby ta nowelizacja prawa była najbardziej skuteczna jaka jest w tej chwili możliwa, żeby rzeczywiście załatwiła główne obszary zaniedbań, jakie do tej pory były i których żadna ekipa polityczna przez lata nie była w stanie przeprowadzić z różnych powodów - oświadczył.

W Programie Pierwszym Polskiego Radia Krzysztof Czabański stwierdził, że branża hodowli zwierząt futerkowych jest "z wielu powodów branżą patologiczną".

- Generalnie rzecz biorąc sama hodowla zwierząt na futra jest patologią, ponieważ nie ma żadnej potrzeby we współczesnym świecie, żeby zwierzęta męczyć po to, żeby uzyskać w wyniku tych ich męczarni futra dla człowieka. Są futra sztuczne, nie trzeba zwierząt męczyć, dręczyć - stwierdził.

Ocenił, że dobrostanu zwierząt na tych fermach nie zapewnią żadne warunki, nawet zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a zwierzęta na fermach "są od urodzenia trzymane w warunkach sprzecznych z ich naturą".

- Norki potrzebują stałego dostępu do wody i do przestrzeni. Nie ma takiej fermy, która by im to mogła zapewnić (...), nawet ogrody zoologiczne mają kłopot z tym - powiedział Czabański.

Zaznaczył, że w związku z tym norki są "od początku w stresie, w poczuciu krzywdy, uwięzienia" i są "od urodzenia do śmierci dręczone i fizycznie, i psychicznie".

- Niezależnie od tego, czy obowiązujące przepisy są przestrzegane na fermach hodowlanych zwierząt futerkowych, te fermy są patologiczne z istoty rzeczy. Takie hodowle nie powinny mieć we współczesnym świecie miejsca - stwierdził przewodniczący Rady Mediów Narodowych, absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW.