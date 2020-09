„Rewolucja” w szwajcarskim parlamencie. Kobiety będą mogły mieć odkryte ramiona

Przewodniczący izby Hans Stöckli ogłosił we wtorek, że noszenie ubrań nie zakrywających ramion będzie teraz możliwe, a osobiście uważał zakaz za „przestarzały”. Wcześniej kobiety w parlamencie mogły chodzić w ubraniach z rękawami co najmniej do łokci. Kodeks dotyczył nie tylko posłanek, ale także gości, np. dziennikarzy.

Poniżej dalsza część artykułu