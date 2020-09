Przemysław Czarnek składa do prokuratury zawiadomienie ws. słów Roberta Biedronia. "Atak na najwyższy konstytucyjny organ państwa"

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek poinformował we wtorek, że złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie wypowiedzi polityka Wiosny.

- Są już gminy, które pozywają za szkalowanie i wieszanie tabliczek niezgodnych z rzeczywistością - powiedział Czarnek na antenie Polskiego Radia 24, odnosząc się do akcji przykręcania przez aktywistów LGBT tabliczek „strefa wolna od LGBT” w gminach, które przyjęły uchwały przeciwko „ideologii LGBT”.

Poseł PiS ostro skrytykował również słowa Roberta Biedronia. - To co zrobił, to podstawa do natychmiastowego działania - ocenił. - Prokuratura w Polsce musi podnieść natychmiastowe działania - dodał. - Zaatakował wprost najwyższy konstytucyjny organ państwa. Złożyłem już zawiadomienie do prokuratury - zaznaczył.