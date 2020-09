Minister rolnictwa ostrzega PiS przed "piątką dla zwierząt"

Informując o projekcie były premier stwierdził, że ustawę "z całą pewnością poprą w Polsce wszyscy dobrzy ludzie". Projekt trafił do Sejmu. Pozytywnie o proponowanych przepisach wypowiadali się politycy Lewicy, negatywnie - Konfederacji.

W sprawie projektu list do polityków Prawa i Sprawiedliwości skierował minister rolnictwa. "Zdaniem rolników PiS zdradza wieś, przestaje być jej obrońcą, a deklaracje składane przez najważniejszych polityków przed wyborami były tylko hasłami propagandowymi i elementem walki o elektorat wiejski. Straty wizerunkowe Prawa i Sprawiedliwości będą trwałe i bardzo trudne do odwrócenia, niemożliwe do zrekompensowania jakimikolwiek środkami przed następnymi wyborami" - brzmi fragment pisma, o którego treści poinformował Onet.

Jan Krzysztof Ardanowski ocenił, że projekt zawiera nieścisłości i wady, psuje dotychczasowe przepisy i nie uwzględnia "zaawansowanych prac w zakresie dobrostanu wszystkich gatunków zwierząt prowadzonych w Ministerstwie Rolnictwa".

Szef resortu rolnictwa stwierdził, że "piątka dla zwierząt" to ustawa "trwale zrażająca elektorat wiejski", a jej uchwalenie nie przyciągnie do PiS żadnych nowych środowisk.

Zdaniem Ardanowskiego, wprowadzenie proponowanej ustawy wywoła "bardzo poważne konsekwencje polityczne". Minister zwrócił przy tym uwagę, że to polska wieś przesądziła o wyborze prezydenta Andrzeja Dudy na drugą kadencję oraz o wcześniejszym zwycięstwie Zjednoczonej Prawicy w wyborach parlamentarnych.