Co się stanie z norkami po wejściu w życie zakazu hodowli

Przyjęta przez Sejm tzw. Piątka dla zwierząt ma znacznie poprawić sytuację zwierząt w Polsce. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt zakłada między innymi zakaz hodowli zwierząt futerkowych, wśród których jednym z najbardziej popularnych gatunków jest norka amerykańska. Podobne przepisy w poprzednich latach wprowadzały kraje europejskie m.in. Norwegia, Wielka Brytania i Chorwacja. Inne zdecydowały się na znaczne zaostrzenie warunków hodowli.

W czasie debaty nad zakazem pojawiały się wątpliwości. Jedna z nich dotyczyła tego, co stanie się ze zwierzętami po zamknięciu przedsiębiorstw. Norki rozmnażają się bardzo szybko i licznie. Wypuszczenie ich na wolność jest więc jedną z możliwości, którą należy wykluczyć – stanowiłaby bowiem zagrożenie dla bioróżnorodności. Pojawia się obawa, że zwierzęta zostaną np. zagazowane, ponieważ stało się tak niedawno w kraju tulipanów.

– Przykład Holandii to inna sprawa. Tam od dłuższego czasu pracowano nad zakazem prowadzenia hodowli norek. Pandemia przyspieszyła ten proces, ponieważ wystąpiło podejrzenie, że norki przenoszą koronawirusa, a na fermach wybuchały jego kolejne ogniska. Dlatego w tym kraju część ferm trzeba było usunąć z dnia na dzień. Stąd decyzja o zagazowaniu zwierząt – mówi „Rzeczpospolitej” Cezary Wyszyński, Prezes Fundacji Viva! Akcja dla zwierząt. W przypadku Polski, tak jak w innych krajach, obowiązywałby okres przejściowy, w trakcie którego właściciele ferm zwierząt futerkowych mieliby czas na zamknięcie działalności. Na tę chwilę, w projekcie ustawodawca zagwarantował dwunastomiesięczny okres vacatio legis, ale dopóki ustawa nie zostanie ostatecznie uchwalona (obecnie trafiła do Senatu), nic nie jest pewne. Odpowiednio długi okres przesunięcia wejścia zakazu w życie umożliwiłby stopniowe wygaszenie przedsiębiorstw, których nie da się zamknąć z dnia na dzień. Norki bowiem hoduje się w określony sposób. Z tysięcy zwierząt wyodrębnia się tzw. stado podstawowe, które rozmnaża się w następnym roku. Resztę norek przeznacza się na produkcję futra. Po wejściu prawa w życie, nie doszłoby do selekcji, a więc zwierzęta nie rozmnażałyby się w kolejnych latach.