Państwa G7 żądają osądzenia winnych otrucia Nawalnego

We wspólnym oświadczeniu ministrowie G7 wzywają Rosję do pilnego ustalenia, kto odpowiada za ten "odrażający atak".

"Mając na uwadze zobowiązania Rosji w ramach Konwencji o zakazie broni chemicznej, wzywamy do postawienia sprawców przed sądem" - brzmi komunikat.

"Każde użycie broni chemicznej, gdziekolwiek, przez kogokolwiek, bez względu na powód, jest nieakceptowalne i sprzeczne z międzynarodowymi normami zakazującymi używania takich metod" - czytamy w oświadczeniu.

Ministrowie G7 zgodnie oświadczają, że potępiają incydent, który nazwali "potwierdzonym otruciem" Aleksieja Nawalnego.

Zamach na życie opozycjonisty jest według nich także zamachem na demokrację i polityczny pluralizm w Rosji. Ministrowie wzywają Rosją do transparentnego i skutecznego dochodzenia w sprawie ustalenia sprawców oraz do przestrzegania prawa do wolności wypowiedzi jej obywateli.