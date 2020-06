Lewicowy desant w kancelarii Senatu

Nieoczekiwanie okazała też też specjalistką od organizacji pracy Senatu. 15 czerwca marszałek Tomasz Grodzki powołał ją na funkcję wiceszefa Kancelarii Senatu, stanowisko w randze wiceministra. By ją zatrudnić, Senat przegłosował zmianę swojego regulaminu. Utworzył funkcję wiceszefa kancelarii w miejsce zlikwidowanego stanowiska dyrektora generalnego.

Po co aż tyle zachodu, by zatrudnić lingwistkę? „Doktor Karolina Zioło-Pużuk ma wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji” – wyjaśnia „Rzeczpospolitej” dział prasowy Senatu. Do odpowiedzi załączył CV nowej pani minister. Wynika z niego, że w przeszłości była m.in. warszawską radną, doradcą ministra w KPRM, doradcą wiceministra kultury oraz specjalistą w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Później pracowała też w NBP, a nawet byla partnerem w agencji public relations.