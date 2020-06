Premier: Panie Trzaskowski, bezrobotnych jest o milion mniej

Mateusz Morawiecki odniósł się też do danych o bezrobociu z 2014 r., z czasów rządów PO-PSL oraz do niedawnej wypowiedzi kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego (PO).

"Apeluję - pokażcie program pana Trzaskowskiego"

- Ale czego możemy się spodziewać po osobie, która na dwa dni przed ciszą wyborczą, już nawet niepełne dwa dni, nie pokazała programu, nie pokazała czego chce dokonać - nie tylko w gospodarce, w wielu innych dziedzinach? - spytał. - Przecież to jest lekceważenie Polaków, lekceważenie wyborców - ocenił szef rządu.

- Jak, pytam, rozpędzić te czarne chmury, które zbierają się nad Europą? Jaki jest plan, jaki jest program? Uśmiechem tylko czy poklepywaniem po plecach? - kontynuował. Podkreślił, że rząd w ostatnim czasie zaangażował 110 mld zł "na ratowanie polskich miejsc pracy, na ratowanie przed bezrobociem." - I robimy to rzeczywiście skutecznie i to jest coś, co jest solą w oku i nie do zniesienia dla naszych konkurentów politycznych - ocenił.

- Apeluję - pokażcie program pana Trzaskowskiego - powiedział Morawiecki. - Szybko pokażcie program, żeby wyborcy zdążyli chociaż jeden raz przeczytać - dodał.