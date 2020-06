Sasin o słowach Czarnka: Nie widzę powodu, żeby przepraszać w imieniu PiS-u

Sasin: Ja bym przeprosił

W RMF FM wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin został zapytany, czy Czarnek powinien przeprosić za swe sobotnie słowa, że geje i lesbijski nie są równi ludziom normalnym

- Tak chyba dokładnie nie powiedział, ale powiem tak: ja bym przeprosił, dlatego że trzeba się tutaj absolutnie precyzyjnie wypowiadać - odparł wicepremier. Zaznaczył, iż wie, co poseł miał na myśli.

Kiedy przytoczono mu cytat z Czarnka, Sasin stwierdził: - No tak, to (...) rzeczywiście brzmi strasznie i powinno się rzeczywiście za to przeprosić.

- Chociaż ja mam świadomość, co miał na myśli - dodał. - Odnosił się nie do wszystkich, odnosił się do tych, którzy zachowują się obscenicznie. Ale zabrzmiało to tak, jak zabrzmiało i rzeczywiście trzeba by z tego wyjść w ten sposób - powiedzieć: przepraszam, wyraziłem się nie tak, jak trzeba - ocenił minister.