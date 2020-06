Senat zagłosował za zwiększeniem dodatku solidarnościowego

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu ustawę o zasiłku solidarnościowym i podwyższeniu zasiłku dla bezrobotnych.

Według zapisów ustawy osoby, które po 31 marca 2020 zostały zwolnione przez kryzys koronawirusowy będą mogły przez trzy miesiące pobierać 1400 złotych zasiłku solidarnościowego. Ustawa większością głosów została przyjęta przez Sejm.

W czwartek Senat wprowadził dziewięć poprawek do ustawy. Na wniosek marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Izba zdecydowała o podniesieniu wysokości dodatku solidarnościowego z 1400 do 1500 zł. Do 1500 zł podwyższona została również kwota zasiłku dla bezrobotnych.



Kolejna przegłosowana poprawka dotyczy doprecyzowania, że cudzoziemiec pobierający zasiłek dla bezrobotnych będzie otrzymywał, tak jak i inne osoby, dodatek solidarnościowy w wysokości różnicy między tym dodatkiem a zasiłkiem.